武漢來台旅行團陸續離境 登機前心情波動

因應中國武漢肺炎疫情，來自武漢的旅客25日下午起被陸續安排搭機離台。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月25日

（中央社記者邱俊欽桃園機場25日電）因應中國武漢肺炎疫情，來自武漢的旅客今天下午起被陸續安排搭機離台，部分團員在看到媒體拍攝時心情波動，表達不滿，最後在交通部觀光局人員協調下，避免紛爭。

武漢肺炎疫情來勢洶洶，在衛生福利部疾病管制署與交通部觀光局協調下，希望旅行社暫停武漢旅行團來台觀光行程，並安排團員提前搭機離境。

觀光局人員向桃園國際機場記者表示，除了確診的50多歲中國籍女子留台安排觀察外，其餘17名團員下午先搭機離境，至於目前還在台灣的5團觀光團，將依照航班的安排，儘速安排離台。

武漢旅行團的團員下午等待搭機前，在面對媒體採訪時心情受到波動，雙方發生爭執，並一度拍打媒體鏡頭，但在觀光局人員居中協調，解釋團員也是疫情受害者，希望能體諒心情感受；同時也向團員說明，媒體因工作所需，並無惡意，最後在將團員帶往其他地點候機，才緩和氣氛。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，分別為50多歲中國籍女性及50多歲男性國人，皆為1月21日入境，因為兩位皆有武漢旅遊或居住史，符合通報定義，經醫院隔離採檢後確認為新型冠狀病毒陽性，目前持續於醫院負壓隔離病房治療中。（編輯：張銘坤）1090125