防範武漢肺炎 南非政府採防堵傳播措施

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡29日專電）南非衛生部長姆希齊與國家傳染病研究所就武漢肺炎擬定作戰計畫，包括成立專門部門、各個入關口岸設置體溫檢測、成立24小時熱線，確保武漢肺炎疫情不會進入南非。

姆希齊（Zweli Mkhize）今天召開記者會表示，南非目前尚無任何疑似病例出現。

衛生部門已經在全國9個省啟動針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的緊急應對小組，並另設專業小組負責監控病毒的傳播狀況。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述姆希齊表示，南非已經做好準備，進行主動監視儘早發現可疑病例，進而採行隔離、病歷管理、接觸者追蹤與預防感染等。

他同時指出，衛生部門已得知尚比亞（Zambia）已經發現一起疑似病例，以及2名自中國返回非洲的中國學生，正接受象牙海岸（Ivory Coast）與肯亞（Kenya）政府隔離中。國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases，NICD）也正密切觀察上述案例發展情況。

他說；「衛生專員會對每一名入境國際旅客進行體溫檢測。但是因為風險來自中國武漢市，我們的入關口岸衛生人員會加強對所有亞洲旅客，尤其是中國旅客，進行監控。」

他同時強調已經成立24小時熱線供民眾使用。

報導指出，衛生部門已經大力宣傳避免與急性呼吸道感染的人密切接觸，並建議經常洗手，尤其在與病患接觸過後。

衛生部門同時強調南非民眾在中國旅遊時，儘量避免在毫無保護措施情況下，與農場動物或野生動物接觸，並在打噴嚏或咳嗽時摀住口鼻。

報導說，目前仍有35名持有南非護照的人困於武漢市內。衛生部門一直與中國有關部門保持密切聯繫，以確保南非公民的安全。（編輯：陳惠珍）1090129