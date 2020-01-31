謠傳武漢肺炎病患在彰化某醫院 衛生局：假消息

（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）有彰化民眾在Line群組謠傳「武漢肺炎病患在某醫院，儘量別去」，對此，彰化縣衛生局長葉彥伯說，這是假消息，呼籲民眾勿亂傳，否則可依傳染病防治法最重罰新台幣300萬元。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情未停歇，彰化又有無知民眾亂傳謠言。「彰化踢爆網」Line群組流傳「武漢肺炎病患在某醫院，儘量別去」並指出「我昨晚帶孩子去門診，護士也請我們快離開，我和先生只能拉著小孩快跑，因為護理人員全副武裝站在門口」。

被謠傳的醫院人員剛好也在群組，第一時間闢謠說，護理人員全副武裝面對發燒者是規定，也是保護自己，不代表有確診病例，不要誤導；彰化縣政府衛生局長葉彥伯也說，因應醫院感染管制升級措施，醫護人員須穿完整防護裝備，網友造謠可依傳染病防治法查處。

另外，彰化縣政府教育處針對武漢肺炎疫情召開因應小組會議，對於縣內國中小辦理寒假輔導課程或相關營隊活動，授權學校對學生狀況、地區需求、活動性質、場地規劃等方面評估，由校方決定是否繼續進行。

教育處指出，縣內返校日及開學日目前按照原定計畫進行，教育處下週將召開小組會議，針對後續學校活動進行及開學前相對因應進行討論，同時要求學校絕對不可輕忽疫情，要做好完善準備。

截至今天傍晚，教育處統計國中取消寒輔學校為大同、大村、明倫、福興、田尾、社頭、和美、成功、鹿鳴、伸港、鹿江、埔心、陽明、萬興、線西、花壇、彰德、溪湖、二林、信義、彰興、秀水、竹塘、原斗、埔鹽、永靖、彰泰、北斗、芬園、草湖、大城、二水共計32校。（編輯：李錫璋）1090131