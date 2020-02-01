傳雙黃連可抑制武漢肺炎 中醫師解讀3成分藥材

（中央社記者張茗喧台北1日電）傳聞中醫成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒，中國網友瘋搶。中醫師表示，該口服液含的金銀花成分確實有助提升免疫力，但僅對健康者有保健功效，能否抑制武漢肺炎仍有待證實。

中國官媒新華社旗下微博帳號「新華視點」昨天晚間發布消息稱「上海藥物所等機構初步發現中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」，已展開臨床研究；消息一出引發中國網友瘋狂搶購，就連毫無關係的雙黃蓮蓉月餅都被搶購一空。

開業中醫師彭溫雅表示，根據理解，雙黃連口服液成分包括金銀花、黃芩、連翹等3味中藥，並沒有品名中所稱的「黃連」，容易造成民眾混淆。

彭溫雅進一步解釋該口服液中的3味成分，其中的金銀花原本就是有名的抗病毒藥材，可以提升免疫力、抗病毒，健康的民眾飲用有助於保健，因此市售不少茶飲中都含有金銀花萃取液。

至於黃芩、連翹則是比較不常用的藥材，性質較苦寒，具清熱、解毒的效果。

彭溫雅說，這3味成分加在一起，主要用來治療喉嚨疼痛等相關症狀，尤其是因身體發熱引起的咳嗽、咽喉疼痛，適合喉嚨重度使用的職業，像是老師、主播或熱性體質的喉嚨痛者。

不過，體虛、容易腹瀉者千萬不能用，就中醫角度來看，腸胃是免疫力最大的來源，若喝了恐加劇腹瀉症狀，得不償失。

彭溫雅強調，這3味中藥材在國內中藥房都能買到，但是否有效仍有待證實，而且這3味藥材加在一起「保證很難喝」，肯定苦到難以入口。

彭溫雅說，近期因武漢肺炎疫情愈演愈烈，各種中藥偏方紛紛重出江湖，許多朋友都拿各種偏方來詢問是否有效，甚至連中國古代宣太后的防疫茶都冒出來。

她強調，每個人體質不同，不可能有適合所有人使用的調養方劑，民眾若想借助中醫提高免疫力，可找住家附近的中醫院所諮詢中醫師，氣虛者可含人參片、血虛者可以當歸加黃耆調理、喉嚨痛者可服用金銀花、有癌症體質者則可使用六君子湯等調理脾胃為主的湯劑。

想靠調整生活作息養生，彭溫雅說，立春快到了，外出可多穿防風的衣服，並戴圍巾、穿襪子確保風池穴、湧泉穴的溫暖，避免風邪入侵是養生一大重點。此外，台灣因地理環境影響，濕氣較重，喝四神湯是老少咸宜的藥膳食療。（編輯：張雅淨）1090201