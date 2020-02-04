武漢肺炎延燒 人力銀行：年後轉職潮略有延後

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）武漢肺炎疫情延燒，防疫成全民運動，人力銀行今天表示，疫情加劇干擾，年後轉職潮略有延後，但開工後2天的職缺數仍比去年同期成長2%至3%。

為了因應新型冠狀病毒疫情，中央流行疫情指揮中心日前宣布高中職（含）以下學校開學日延後2週，勞動部也端出防疫照顧假，讓父母可以在家照顧小學（含）以下學童。

其中，備受關心的是「防疫照顧假」是否支薪，104人力銀行總經理黃于純透過新聞稿說明，應由各公司研議，不過，企業除了考慮是否給薪外，若員工的工作內容適合在家工作者也可以善用「給薪」的在家工作模式。

黃于純提醒，依據勞動部規定，雇主不得拒絕員工申請防疫照顧假，也不得強迫員工用特休或事假代替，防疫照顧假並不會影響員工的全勤獎金和考績，一旦雇主違反勞基法，將被處新台幣2萬至100萬元罰鍰。若雇主要求證明，員工可提供戶口名簿等資料為佐證。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，上班族想得到「有薪」防疫照顧假的恐怕不太容易，若有意請防疫照顧假的勞工又擔心薪資減少，可以改採全薪特休假或半薪病假因應。

另外，過年前轉職數已創5年新高，但隨著武漢肺炎疫情加劇，干擾年後轉職潮。黃于純指出，年後轉職潮略有延後，主可歸咎於兩大因素，一是部分上班族早已排定連休11天，直到3日才開工，第二是武漢肺炎疫情造成全球股市重挫，也為中國經濟帶來陰霾，職場人心浮動。

不過，根據104觀察，企業人資雖忙於防疫工作，同時也不忘開出職缺，開工後2天的職缺數仍比去年同期成長2%至3%。（編輯：林孟汝）1090204