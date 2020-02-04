更多編輯台推薦新聞：
網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠
生活

網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠

武漢肺炎疫情挺中挨轟 世衛秘書長頌中名言錄
國際

武漢肺炎疫情挺中挨轟 世衛秘書長頌中名言錄

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

南投鹿谷與信義無健保藥局 買口罩請到衛生所

最新更新：2020/02/04 17:36
實名制買口罩政策6日上路，民眾須到健保特約藥局才能夠買，但南投縣鹿谷鄉、信義鄉無健保藥局，居民可到衛生所購買。圖為鹿谷鄉衛生所。（鹿谷鄉衛生所提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 109年2月4日
實名制買口罩政策6日上路，民眾須到健保特約藥局才能夠買，但南投縣鹿谷鄉、信義鄉無健保藥局，居民可到衛生所購買。圖為鹿谷鄉衛生所。（鹿谷鄉衛生所提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 109年2月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）實名制買口罩政策6日上路，民眾須到健保特約藥局才能夠買，每人7天限購2片，南投縣鹿谷鄉、信義鄉無健保藥局，買口罩要到衛生所。

因應武漢肺炎疫情，口罩需求大增，政府統一徵購國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩，自6日起採實名制購買，須使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局洽購，每人7天內限購2片，1片售價新台幣5元。

針對媒體報導「仁愛鄉沒口罩可買，現在政府卻離譜訂定政策，要去健保藥局購買，讓仁愛鄉民不知要去那裡找健保藥局。」南投縣政府衛生局今天澄清表示，仁愛鄉有1家健保藥局，可實施口罩實名制販售政策，相關規定依中央指示配合辦理。

全台有52個偏鄉沒有健保藥局，南投縣衛生局盤點全縣13個鄉鎮市，其中鹿谷鄉、信義鄉無健保特約藥局，居民可到衛生所購買。衛生局呼籲，看病、陪病、探病要戴口罩，有呼吸道症狀者應戴，慢性病者外出建議戴，健康民眾及一般學生無須戴口罩，留給需要的人。

另外，南投縣政府教育處今天在南投市平和國小舉辦武漢肺炎防疫宣導，處長陸正威說，開學前會完成校園環境清潔及消毒，開學後加強宣導勤洗手、入校自主量體溫，並要求幼兒園掌握寒假期間教職員工及幼生是否有中國旅遊史或接觸史，造冊列管追蹤。（編輯：屈享平）1090204

延伸閱讀
口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看早安世界》買口罩2/6開始採實名制 7天內每人限購2片民進黨：網友造謠發災難財 提告加重誹謗

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報