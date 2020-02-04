世衛將與旅遊業商議保護措施 盼恢復赴中國航班

（中央社日內瓦4日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）高級官員今天表示，世衛本週將與旅遊及觀光業代表進行電話會議，針對人員的保護制定建議，以期能夠恢復飛往中國的航班。

路透社報導，世衛全球傳染病預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）在日內瓦的記者會上指出：「那些公司的人員真的害怕受到感染，當他們在飛機上時，與乘客有相當近距離的接觸，他們感到身處危險。」

布里安又說：「這就是為何我們需要與這些公司一起制定具體建議，好讓他們的人員覺得安全，覺得受到保護，以便他們能夠恢復飛往中國。」

但布里安也表示：「我不能保證，他們會恢復航班。」她又說，世衛正與各國合作，希望各國有關從中國撤僑的政策能「重新調整」。

另外，布里安也表示，感染新型冠狀病毒的患者應該戴口罩，但對其他沒有病徵的人，「口罩不一定會提供百分百保護」，需要的是經常洗手及其他衛生措施。

布里安指出，迄今有19個國家已正式通知世衛，關於它們因疫情爆發而採取的有關措施或限制，世衛正尋求他們說明理由。他沒有多談細節。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090204