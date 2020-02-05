13日將迎郵輪進港 花蓮港配合中央加強防疫

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）鑽石公主號郵輪有人確診武漢肺炎，郵輪健康管理受到關注。花蓮港將於13日迎接今年首艘停靠郵輪，花蓮港務分公司表示，目前行程不受影響，將配合疾管署規定控管。

花蓮港務分公司運務處處長張自英表示，花蓮港今年預計有12艘郵輪進出，首艘停靠的日本大阪籍郵輪「太平洋維納斯」預計13日上午8時，載著數百名遊客進港停靠，當晚7時離港，遊客以日籍為主。

對於郵輪邊境檢疫措施，港務分公司表示，會配合中央規定，入境前28天曾載有確定病例或疑似病例的郵輪，以及入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，「不得停靠我國港口」，會全力配合。

張自英表示，太平洋維納斯從日本出發後，抵達花蓮港前，將先停靠越南、高雄等站，目前尚未接收到行程更改通知，只要符合規定，都歡迎郵輪進港停靠。

張自英表示，每艘郵輪上都配有船醫，把關遊客、船員健康自主管理，且船員、遊客都需填寫入境健康聲明卡，下船時收回，並設置發燒篩檢站，加強控管每位成員的健康狀況。

港務分公司的部分，則會要求船務代理提供航程、旅客國籍資料讓海關、移民署等出入境檢查單位篩選，郵輪到達前和離港後，也會做好通關場站的消毒工作。（編輯：李錫璋）1090205