不僅口罩 消毒劑等防疫物資進口都仰賴中國

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）根據財政部統計，除口罩外，台灣包括消毒劑成品以及多款材質的防疫用防護衣等防疫物資，近年進口規模都明顯大於出口，並以中國為主要進口市場。

台灣一般口罩進口數量大於出口，且進口9成3仰賴中國。財政部關務署表示，因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）防疫，近期有相關單位提出需求，想了解防疫護目鏡、不含酒精的消毒劑成品，以及4款材質防護衣，包含防疫用、棉製、人造纖維及防疫用第5602或5603節織物所製等進出口概況。

統計顯示，這6項防疫物資與口罩狀況相同，近年均呈現進口量高於出口量的趨勢。舉例來說，今年1月消毒劑成品，出口量僅16.8公噸，進口則高達103.6公噸，且主要進口國為中國大陸，占比達34.1%，其次為英國，占比25.9%；往年也主要以中國最大進口市場。

4款防護衣中，防疫用防護衣以及防疫用第5602或5603節織物所製防護衣兩款，今年1月甚至沒有出口、只有進口紀錄；其中防護用防護衣單月進口8.6萬件，全數是由中國進口，防疫用第5602或5603節織物所製防護衣進口2.3萬件中，99.5%也來自中國大陸，集中仰賴單一市場。

至於棉製及人造纖維製防護衣，近年進出口數量相對小於2款防疫用防護衣，平均單月進出口數量僅個位數到幾百件，進口國也較為分散，分別來自柬埔寨、印尼、菲律賓等地；防疫護目鏡從2012年以來只有進口紀錄，沒有出口外銷，主要進口國為美國及馬來西亞。（編輯：林孟汝）1090206