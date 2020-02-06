新住民配偶無健保卡難買口罩 韓國瑜：加強協助

（中央社記者程啟峰高雄6日電）口罩實名制上路，高市府顧問林麗蟬今天出席武漢肺炎防疫會議，關心尚未取得健保卡新住民配偶口罩需求，高雄市長韓國瑜表示，一定加強協助；民政局說，將調查需求再提供協助。

韓國瑜下午在高雄市災害應變中心主持因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第5次應變指揮中心會議，並與各區公所視訊了解各區防疫狀況。

林麗蟬指出，高雄市有5萬多名婚姻移民，其中一半來自東南亞，因為相關資訊顯示的語言都是中文版本，就算有健保卡也不知道去哪裡買口罩，民政局將調查有口罩需求的新住民。至於很多新住民配偶還未取得健保卡，無法買口罩，也請市府重視他們的防疫需求。

韓國瑜表示，新住民嫁或娶若還沒有健保卡，無法買口罩，如果情況確切，市府一定會加強特別照顧，免得有需要或是懷孕婦女無法買口罩。

民政局長曹桓榮接受媒體聯訪說明，新移民配偶的居留證滿6個月，即可申請健保卡，但移民署無法掌握確切名單，市府將透過戶政單位調查新婚或居留證未滿6個月的新住民，若有家境或急迫需求，也會透過關懷低收入戶系統，請各區公所、里鄰長贈送口罩應急。

另外，因應健保藥局假日較少營業，衛生局長林立人也表示，將協調週六逾8成、週日4成的健保藥局營業，這部分已協調藥師公會等。至於沒有健保藥局的那瑪夏、桃源、茂林、田寮、永安等區，這些地區衛生所假日也不打烊，持續代售口罩。

高雄市有661家健保特約藥局，5個偏鄉行政區，無特約健保藥局區域由當地衛生所代售口罩；全市12家醫院、負壓隔離病床164床也已嚴陣以待，全力配合防疫。（編輯：洪學廣）1090206