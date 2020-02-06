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口罩實名制購買首日 12小時賣出150萬片

最新更新：2020/02/06 21:58

（中央社記者吳欣紜台北6日電）口罩實名制購買今天上路，民眾必須持健保卡至健保特約藥局購買。根據健保署統計，截至今天晚間9時，全台共售近150萬片口罩，也還有約8萬片口罩未售出。

口罩實名制購買今天上路，民眾可使用健保卡在健保特約藥局購買，口罩原訂上午9時開賣，但因有特約藥局反應需要熟悉操作畫面，於是健保署在8時30分先讓特約藥局上線操作，部分特約藥局也正式開賣。

根據健保署統計，截至晚間9時，共有6277家機構上線確認庫存數量，有6221家開始販售，共出售149萬7424片口罩，也有約8萬片口罩還未售出。

健保署表示，有部分特約藥局因非使用IE，造成上線困難，已即時解釋解決，健保署全省監控，上機狀況良好，雖有特約藥局零星上線問題，或驗證速度稍慢，但絕大部分每人在15到20秒內能購買完成。

口罩購買新制上路，每人一次限購2片，且每片降價為新台幣5元；購買一次後要7天後才能再買，每家特約藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片。

為了分流購買人潮，限制身分證字號尾數單數者（1、3、5、7、9）在週一、週三與週五購買，身分證字號尾數雙數者（0、2、4、6、8）為週二、週四與週六購買，週日則皆可購買不限制。（編輯：方沛清）1090206

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