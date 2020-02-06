北市2居家隔離民眾擅自外出 最高重罰30萬元

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市副市長黃珊珊今天證實，台北市有2名居家隔離民眾擅自外出，將會依法處理。衛生局表示，目前仍在跑行政程序，將依違反傳染病防治法第48條開罰，最高罰新台幣30萬元。

武漢肺炎疫情延燒，黃珊珊今天晚上告訴中央社記者，北市有2名居家隔離民眾外出，其中1名為男性，且6日凌晨0時就隔離14天期滿，卻在5日晚上7時左右出門半小時；另1名為逛了大賣場的女性，出門時間較久。

黃珊珊指出，衛生局正在釐清細節，確認是否構成事實，以及2人出門時是否有做好防護等，綜合考量後依法處理。

衛生局主秘邱秀儀告訴中央社記者，目前正在跑行政程序，將依違反傳染病防治法第48條，處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

黃珊珊強調，政府多次宣導居家隔離與居家檢疫的重要性，也進行相關追蹤，若居家隔離與居家檢疫者刻意到人群密度較高的地方，就是故意為之。防疫期間重點不在於有沒有症狀，而是行為已違反規定。

黃珊珊表示，「無法允許這樣的行為，否則訂定居家隔離與居家檢疫沒意義」，防疫攸關大家安全，擅自外出者應嚴正處理。

按照規定，與確診病例接觸者必須進行居家隔離14天，具中港澳旅遊史者則要居家檢疫14天，2者皆要在家中或指定地點不外出，不得搭乘大眾運輸工具，也不得出境或出國，若未配合防治，將依傳染病防治法裁罰，必要時強制隔離。（編輯：洪學廣）1090206