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員工發燒有大陸旅遊史 台塑：篩檢為陰性

最新更新：2020/02/07 14:51
台塑企業麥寮管理部為防範武漢肺炎疫情，嚴格執行體溫監控，並加強室內空間消毒次數。　中央社記者姜宜菁攝　109年2月7日
台塑企業麥寮管理部為防範武漢肺炎疫情，嚴格執行體溫監控，並加強室內空間消毒次數。　中央社記者姜宜菁攝　109年2月7日

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣麥寮六輕工業區一名新進員工發燒、肺部有陰影且有中國大陸旅遊史，緊急送到長庚醫院隔離治療，經2次篩檢武漢肺炎均為陰性，今天早上已出院，回家自主健康管理14天。

麥寮六輕工業區內台塑正式員工約有1萬3000人、包商逾1萬人，武漢肺炎疫情延燒，工業區從上週起執行進出人員皆須戴口罩，額溫超過攝氏38度不得進工業區。

台塑一名新進員工日前到六輕工業區報到，額溫高於38度，經詢問月前曾到中國浙江探親，因而立即將其送往麥寮長庚醫院隔離檢查，除了通報雲林衛生局疑似病例以外，也立即通知所有曾與該員接觸的員工，要求自主管理。

台塑企業麥寮管理部今天以簡訊告知，新進人員被隔離個案經篩檢2次均屬陰性，今天上午從長庚醫院隔離病房辦理出院，回家自主健康管理14天，請大家放心。

台塑企業麥寮管理部副總陳文仰接受中央社記者電訪時表示，防疫期間嚴格執行體溫監控，行政大樓、福利大樓等採單一進出口並加強消毒次數，呼籲大家勤洗手及戴口罩。

台塑企業麥寮港公司遵照政府規定，停靠麥寮港的外籍商船要做好防疫措施，船上人員禁止上岸，自主健康管理，定期量體溫回報。（編輯：唐聲揚）1090207

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