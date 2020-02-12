直擊口罩徵收物流配送 員警戒護如臨大敵

政府為武漢肺炎防疫全面徵收口罩，12日下午2時，位於彰化的口罩大廠中衛廠房內，正停著兩台中華郵政大型貨車，在兩名員警以及經濟部派駐人員監督下，一箱箱口罩被搬運上車。中央社記者王飛華攝 109年2月12日

（中央社記者潘羿菁彰化12日電）武漢肺炎疫情延燒，政府祭出口罩徵收令，今天下午2時，位於彰化的口罩大廠中衛廠房內，停放兩台郵局的大型貨車，在兩名員警及經濟部派駐人員監督下，將一箱箱口罩搬運到車內，工作人員仔細清點數量，一片也不能少。

中央社前往彰化口罩大廠中衛直擊物流運輸，下午2時在兩名警察戒備下，郵政物流大貨車開進中衛彰化工廠，將當日生產的口罩統一交送給政府體系。中衛公司表示，國防部本週派8、9名國軍協助生產包裝後，日產能從70多萬片提升至84萬片。

這是政府首次進入市場機制，向全台各大口罩工廠強制徵收物資，目前中華郵政物流系統採取一天一配送，配送人員全程戴口罩，以一週五次配送方式，將生產好的口罩快速送交給政府體系，一片不能少。

不僅如此，經濟部委託紡織產業綜合研究所一名人員常駐，協調中衛生產口罩相關事宜。

中國衛生材料生產中心董事長張豐聯表示，今年是中衛成立73年以來，員工在過年前完成打掃作業後，首次繼續留下加班。自大年初三起人員投入生產，目前分為兩班制，一班工作時數10至12小時，等於24小時無休，衝出產量；先前疫情剛爆發時，「甚至時常在半夜兩、三點接到經濟部、衛福部確認產能與料源電話」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張良知）1090212

武漢肺炎疫情延燒，政府為防疫祭出口罩徵收令，中央社12日赴彰化口罩大廠直擊物流運輸，警方全程派員在旁監督，過程相當嚴謹。中央社記者王飛華攝 109年2月12日