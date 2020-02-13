超商冷凍複合店化身社區廚房 冷凍商品翻倍成長

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）超商再度推出複合店，業者表示，耗資百萬打造冷凍旗艦店，除設有冷凍食品專區，並於部分門市打造料理教室，超商化身社區廚房，已帶動冷凍食品業績較先前成長1倍。

台灣超商競爭激烈，超商近來積極布局複合店模式，統一超商整合集團資源，開設美妝、健身房及烘焙複合店，全家則是異業結盟，結合炸雞店、咖啡廳與洗衣店。

統一超商今天透過新聞稿表示，正式推出新複合店型態，「冷凍旗艦店」將擴大冷凍品項與生鮮，並將海島型冷凍冰箱搬進門市，讓超商化身社區廚房。

統一超商目前雙門冷凍櫃的門市近3000家，冷凍生鮮旗艦店冷凍食品品項數較一般門市多1倍，並進駐4台雙門立式冷凍冰箱及海島型冷凍冰箱。統一超商表示，首波於1月下旬已於北台灣開設3間門市，成功帶動冷凍食品業績較導入前成長1倍以上。

統一超商進一步說，耗資百萬打造冷凍旗艦店，門市設有個人冷凍食品、素食專區、家庭用冷凍食品、安永鮮物區以及有機蔬菜等專區，並在汐止尊爵門市打造超商料理教室，讓超商化身社區廚房。

看準冷凍商機，統一超商自2014年起，耗資新台幣6億元，大幅提高全台冷凍品物流中心倉儲容量，也增加鮮食廠冷凍品生產線、增加物流中心理貨產能達1.4倍，提升理貨效率，全台目前共有14座鮮食、低溫及多溫層物流中心。（編輯：趙蔚蘭）1090213