避免居家檢疫空窗期 侯友宜建議縮短通報時間

新北市長侯友宜（中）15日表示，他與衛福部長陳時中探訪烏來檢疫所時，向陳時中建議縮短武漢肺炎居家檢疫資料的通報時間，避免產生防疫空窗期。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年2月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市長侯友宜今天向中央防疫指揮官陳時中建議，縮短武漢肺炎居家檢疫資料的通報時間，避免產生防疫空窗期。中央與地方在一些防疫工作更細膩，國人就會更放心，減少些紛爭。

新北市長侯友宜今天前往永和區民權社區發展協會，參加小家電捐贈儀式時，接受媒體聯訪。記者詢問他今天上午與衛生福利部長陳時中前往烏來檢疫所探視，所看到的狀況。

侯友宜說，烏來檢疫所位於新北市，裡面有很多醫護人員、清潔工作夥伴、協尋警察、後送的消防局，他身為地方防疫指揮官必須與中央並肩作戰，肯定辛苦夥伴並讓市民安心、讓國人安心。

侯友宜說，他特別請示中央，在烏來檢疫所收容一段時間後，是否可以前往鼓勵、加油、打氣，以同理心關懷被隔離住民、及裡面最辛苦的工作者。

侯友宜說，中央特別派中央防疫指揮官陳時中和他一起前往烏來檢疫所，並致贈水果祝福平安，表達感謝與敬意。

他說，武漢肺炎防疫這段時間，謝謝檢疫所的防疫隔離做到安全無虞，做得非常的到位，絕對不會有問題，請市民放心。

記者詢問他是否趁機向陳時中反映口罩與額溫槍不足的問題，侯友宜說，以往曾反映過，相信陳時中能清楚掌握。今天有提到，居家檢疫量愈來愈大，新北就有3822個人需要居家檢疫，若縮短通報時間將可避免空窗期。

侯友宜說，居家防疫資料難免會有漏錯，市府盡量減少。他有向陳時中反映，盼望中央執行時能夠更清楚、更精準掌握。中央其實與地方在一些做法上要更緊密，可以共同探討以便做得更到位、更標準，國人放心自然就會減少紛爭。（編輯：李錫璋）1090215