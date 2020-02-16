馬來西亞疫情受控制 駐馬辦事處暫不發旅遊警示

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表尹新垣（中）16日表示，目前馬來西亞武漢肺炎疫情受到控制，並對馬來西亞政府防疫措施有信心，因此暫時不會向台灣遊客發出旅遊警示。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 109年2月16日

（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表尹新垣表示，目前馬國武漢肺炎疫情受到控制，對馬國政府防疫措施有信心，因此暫時不會向台灣遊客發出旅遊警示。

尹新垣表示，馬來西亞對俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫工作高度重視，在各大關卡都有設置檢驗流程，醫院方面也有很好的隔離與治療，促使目前境內疫情受到控制，並沒有失控。

雖然全球疫情暫時沒有放緩的跡象，許多民眾也擱置旅遊計畫，但尹新垣認為到訪馬來西亞仍算安全，辦事處會緊貼馬國政府的最新指示，暫時不會對馬來西亞發出旅遊警示。

馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）5日曾發表聲明，指由於武漢肺炎疫情不斷升級，馬國在中國、香港和台灣等3地共有8個辦事處，包括北京、廣州、昆明、南寧、上海、西安、香港和台北的非主要官員和家屬撤離回馬國，僅讓外交部重要官員留守。

截至今天，馬來西亞共有22起確診病例，包括15名中國人，6名馬來西亞人，及昨天發現1名遭多國拒絕停靠的美國郵輪「威士特丹號」的美國籍女乘客，她14日才在柬埔寨下船，15日抵達馬來西亞吉隆坡後被驗出確診。

另一方面，尹新垣今天在馬國逢甲大學校友會舉辦的新春團拜表示，2019年台馬的雙邊貿易總額達198.4億美元，馬來西亞是台灣的第7大貿易夥伴。投資方面，截至2019年9月台灣對馬來西亞累計投資金額135.66億美元，是馬來西亞的第4大投資夥伴，顯示台馬雙邊關係日益增進，並希望未來能持續透過留台生與台商的協助，進一步提升兩地的合作關係。（編輯：陳永昌）1090216