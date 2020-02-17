口罩需求殷切 業者共體時艱產能日夜全開不喊累

（中央社記者黃旭昇、蕭博陽、楊思瑞新北17日電）在寒流發威的低溫中，等待買口罩的民眾仍大排長龍。生產端的口罩工廠24小時運作，產能全開。業者與政府支援人力共體時艱，面對武漢肺炎防疫共同攜手不喊累。

寒流影響，中央氣象局今天上午發布20縣市低溫特報，提醒民眾注意保暖。位於新北市板橋鬧區的府中路一誠藥局，下午1時才開始販售實名制口罩，但中午12時排隊人潮已經綿延50公尺，大家在寒風中等待。

一誠藥局向慈惠宮媽祖廟商借塑膠紅凳子給排隊民眾坐著等，一名排隊婦女向中央社記者抱怨表示，「氣溫這樣低，大家冷風中排隊，實在難過」。一旁邊戴口罩的男子補充，盼望政府能聽到心聲加速產能。

靠近板橋林家花園的日生大藥局門前，也是在開賣前2小時就排滿民眾，藥局的吳姓藥師不捨大家冷風中等待，提供暖心熱茶禦寒。

新北市長侯友宜下午向中央社記者指出，看見這些在冷風中等待買口罩的市民十分不捨，但市府與中央一條心，攜手努力準備防疫物資，除藥局外，也開設衛生所增加販售據點，更提供弱勢團體與第一線醫護的防疫需求。

口罩需求持續發燒，產線則全力運作希望提高產能。新北口罩大廠台灣康匠企業表示，原有的15條產線全開外，並配合經濟部新增產線全力增產；原物料方面，除既有的供應商，政府也有配套方案因應。

台灣康匠今天向中央社記者指出，公司24小時三班制產能全開，員工上下齊心協助政府防疫，支援的後備軍人協助包裝，紡織產業綜合研究所進駐人員協調溝通，新北市鶯歌警方維護安全，口罩依物流由郵務車配送，大家努力生產滿足民眾與政府所需口罩數量。

台南市康那香企業廠務中心副總經理楊合喜表示，國家徵用口罩產線後，經濟部派專員進駐廠區處理相關事宜，公司上下配合全體動員，除週日稍微輪班休息的空檔外，其餘時間24小時運作。

楊合喜指出，員工都共體時艱攜手執行國家防疫大事，沒有聽到員工喊累。公司還有其它產品的產線，會適時調派其它產線員工加入輪班，大家都能得到適當休息。

楊合喜說，因公司本身有生產製作口罩的主要材料不織布，原料的供給無虞，將配合國家政策與社會需要繼續努力。

彰化縣田中鎮華新醫材集團口罩觀光工廠表示，有4條產線接受徵用，另協助政府新增3條產線，但設備尚未完成建置，政府也保證不織布原料供應無虞。

彰化縣中國衛生材料生產中心公司指出，國軍目前派駐19人協助生產，製作口罩的不織布用料需求需要追料，政府已協調不織布工業同業公會啟動國內廠商應急備案。

另一方面，口罩生產設備也積極組裝，位於新北市鶯歌的權和機械董事長蕭鴻彬表示，在這波防疫任務負責20台產能，是平時產能兩倍，感謝經濟部、工業局全力奔走，邀請台灣區工具機暨零組件工業同業公會派員協助，才能加速完成任務。

中午休息時間，權和員工招呼支援人力用餐，但工業技術研究院機械所的1名師傅仍努力組裝、測試，他向中央社記者指出，「我很高興支援任務加速組裝機器行列，可以奉獻自己的專業與力量，投入全國防疫戰」。（編輯：戴光育）1090217