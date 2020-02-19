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染疫死亡首例衝擊小黃生意 中彰加強白牌車取締

最新更新：2020/02/19 18:37

（中央社記者吳哲豪、蘇木春19日綜合報導）中部一名白牌車司機曾到台中機場載客，但疑遭台商傳染武漢肺炎死亡，導致計程車排班生意大受影響，中彰縣市政府除加強計程車防疫工作，有關單位也強化白牌車取締。

中部地區一名60多歲白牌車司機曾前往台中國際機場先後載3名台商回家，但疑似被其中1名台商傳染武漢肺炎病毒，白牌車司機事後先到診所就醫，後來前往醫院看診，住進負壓隔離病房，卻在2月15日死亡。

白牌車司機曾到台中機場載客的消息傳出後，使機場排班的計程車生意大受影響，一名計程車司機表示，因機場國際線班機減少，加上白牌車司機個案傳出，導致生意只剩平常的3到4成，只能加強車輛消毒、戴口罩，以及在車內張貼已消毒標語，減輕乘客疑慮。

航空警察局台中分駐所長湯貴麟說，只要民眾檢舉或警方巡邏發現白牌車攬客，都會依法稽查取締，但因白牌車與一般私家車外觀無異，且常在機場外或停在停車場內攬客，取締不易，會加強相關稽查作業。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜指出，縣內登記的計程車有700多輛，工務處幫忙計程車司機向交通部申請口罩，第一批900多片昨天已經發下來，透過彰化監理站發給計程車行，未來以1天1片為原則，會提報需求給交通部。

台中市政府交通局長葉昭甫說，除配給設籍台中市的計程車駕駛，可分別向所屬車隊、車行、合作社與計程車公（工）會購買口罩，市府也協助計程車業者車輛消毒防疫，並呼籲民眾多搭乘合法計程車。

台中區監理所指出，即日起提供所轄公路汽車客運業（台中市公車除外）、遊覽車客運業、計程車客運業（台中市計程車除外）、小客車租賃業及汽車路線貨運業等運輸業業者口罩配購，每天每人配額1片，每片新台幣5元，朝「一週領一次，一次領七片」方向辦理。（編輯：洪學廣）1090219

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