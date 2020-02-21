更多編輯台推薦新聞：
獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清
國際

獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清

中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%
生活

中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%

美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人
國際

美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人

6項國考延期 高普考延至7/17
政治

6項國考延期 高普考延至7/17

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

柯文哲籲公布第24個案所在地 陳時中：意義不大

最新更新：2020/02/21 14:46

（中央社記者張茗喧台北21日電）一名北部婦女日前確診武漢肺炎，感染源仍未知。台北市長柯文哲今天呼籲公開個案所在縣市，避免恐慌。衛福部長陳時中直言，個案潛伏期期間均住院，公開所在地「意義不大」。

國內第24例武漢肺炎病例是北部一名60多歲女性，1月22日出現發燒咳嗽症狀，22日至29日曾四度到診所就醫，被診斷為一般感冒等疾病，後來因症狀沒改善且出現呼吸急促，29日到醫院急診診斷為肺炎、30日住院，病情惡化，2月10日轉入加護病房；據了解，這名個案已長達2年沒出國，感染源仍在調查當中。

台北市長柯文哲今天上午受訪時表示，指揮中心只說明個案在北部，卻沒公布到底是在北北基哪個縣市，這讓大台北生活圈的民眾人人自危，主張公開透明，避免造成更大恐慌。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，公開個案所在地「意義不大」，該名個案1月29日到急診、隔天就住院了，前面在外活動期間都屬於潛伏期以外。

陳時中說，該個案確診後已掌握過去14天的接觸者，共匡列391人，12名家屬已全數採檢，其中2人陽性、7人陰性、3人檢驗中；醫護人員154人，已採檢145人、129人陰性、3人檢驗中；友人9人全數採檢、5人陰性、4人檢驗中；其他216人中已採檢3人，2人陰性、1人檢驗中，相關接觸者會隨疫情調查進展再納入。

陳時中說，近日隨相關個案不斷增加，民眾多少有點恐慌，但他強調，疫情調查不是隨便抓一抓，是根據風險高低、專家經驗，搜集健康資料、通聯紀錄和足跡，找出需要調查的人，指揮中心也擴大採檢條件，不再根據旅遊史作為採檢依據，呼籲民眾無需恐慌。（編輯：吳協昌）1090221

延伸閱讀
追第24例武漢肺炎接觸者 有7名醫護採檢中

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報