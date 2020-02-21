遇到黑熊別爬樹 除非爬的比Mulas快

（中央社記者盧太城台東縣21日電）和熊媽媽走失的廣原小熊Mulas野訓身影曝光，靈活矯健，爬10公尺高的樹僅花10秒鐘，台東林管處照養人員看了說，遇見台灣黑熊千萬別爬樹，除非爬的比Mulas快。

Mulas從台中烏石坑特生中心低海拔試驗站出發，在12日清晨7時回到當初被發現的台東縣海端鄉廣原村，在林管處、獸醫及照養員的陪同下，順利進入海端鄉龍泉野訓場，展開為期3個月、一系列適應野外環境訓練，順利的話預計5月中Mulas就可回到森林環境中展開新的「熊」生。

「腦中忽然閃過當兵時爬竿的畫面」Mulas的照養員說，看到Mulas在野訓場飛快的上樹下樹，就像阿兵哥500障礙競賽爬竿一樣，以後遇到黑熊千萬別爬樹，除非爬的比Mulas快。

去年7月底在台東縣海端鄉和媽媽走失的Mulas，目前接受野訓已1週，「熊粉」關心牠的近況，林務局台東林區管理處首次和外界分享牠在野訓場的畫面。

照養員說，Mulas小熊剛開始因為還在熟悉新環境，行動起來總是小心翼翼的，也不太敢走出叢林。不過，現在適應非常良好，食慾也很旺盛，體重來到了34公斤，每天都不斷的在探索環境，爬樹的技術越來越純熟，找食物的實力也大幅提升。

為訓練牠搜尋食物的能力，照養人員每天都費盡心思的在野訓場內藏食物，而Mulas小熊也很賣力的在林間奔跑、上下穿梭地找尋牠最愛的美食。

照養員說，有一天發現Mulas小熊在沒有藏食物的地方啃咬東西，發出了清脆的ㄎㄠ、ㄎㄠ聲……。待Mulas離開後，照養人員驅前查看才發現，Mulas小熊竟然找出了小山羌與鳥類的骨頭。

龍泉野訓場以3個月的時間建置完成，面積0.32公頃。野訓場圍籬長度達376公尺，以63片厚4.5公釐巨大的不鏽鋼鈑焊接而成。野訓場內部為天然闊葉樹林，以楠木、櫧櫟類林木為主，為增加野訓棲地豐富度，特別整理有1處飲水池及2個小平緩區。

另外，為了增加小熊野外食源，場內另栽種青剛櫟、三斗石櫟、印度苦櫧及小西氏石櫟。野訓場的外圍也栽種了原生的桃金孃、七里香、鐵冬青、春不老、台東石楠等開花結果植物，除增加綠覆蓋，這些果實都是黑熊會取食的野生食物。

至於今年1月在健檢時發生較Mulas大2個月的利稻小公熊Litu脫逃意外，在誘捕未果後，透入大批人力陸地搜尋、科技儀器追蹤監測及空勘等方式，都未能發現Litu蹤跡，研判牠極有可能進入鄰近森林山區，搜尋工作在2月7日結束。（編輯：孫承武）1090221