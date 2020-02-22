因應武漢肺炎 學界盼立院通過公衛師法

台灣公共衛生學會22日在國立台灣大學公共衛生學院舉辦「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」，吸引各黨派立委到場。中央社記者陳至中台北攝 109年2月22日

（中央社記者陳至中台北22日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣公共衛生學會今天在台北舉辦社區防疫教育課程，同時也呼籲立法院在這個會期通過「公共衛生師法」，以面對未來越來越多的新型傳染疾病。

台灣公共衛生學會今天在台大公衛學院舉辦「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」，吸引各黨派立委到場。

公衛學會理事長陳保中表示，防疫不只需要醫藥人員，也需要很多公共衛生人才。台灣的公衛師立法推動20年，在這波武漢肺炎疫情下，尤其現在面對社區傳染的風險，更需要公衛人才投入防疫，讓民眾知道自己該做什麼，降低公眾的恐慌，有秩序地去面對傳染疾病。

根據學會提供的資料，公衛師法草案規定主管機關因突發緊急或重大公衛事件，得指定公衛師辦理業務，公衛師非有正當理由，不得拒絕。公衛師辦理指定業務產生的費用和損失，主管機關應給予補償。

公衛師法草案也規定公衛師要執行社區環境風險評估、疫病調查、推動健康促進方案、食品安全風險管理等工作。但同時規劃「專師不專屬」，醫事人員和其他專門職業技術人員，也可依其業務執行公衛事務。陳保中期許「公衛師法」在立法院這個會期通過，降低未來新型傳染疾病的危害。

台大公衛學院院長詹長權表示，公衛防疫的目標，在於讓傳染疾病的「頂峰」不要那麼高、來得不要那麼急。公衛措施要根據科學、尊重人權、且不能太繁複，需要更多人才參與。

民主進步黨籍立委吳玉琴致詞表示，公衛師法在上一屆立院的第8會期提出，時間有點晚，當時要審預算又碰到選舉，較沒時間討論公衛師立法。

吳玉琴說，公衛師法過去研議過程中，學界已有許多妥協，包括「專師不專屬」等，就是希望社會各界一起合作防疫。她昨天已將修法版本送交立院，希望行政院也盡快送出草案。

中國國民黨籍立委林奕華致詞時也談到，公衛師法遇到「屆期不連續」，希望行政院趕快送出修法版本，相信在朝野共同支持下，能盡快完成立法，讓台灣公衛更為健全。（編輯：葉俐緯）1090222