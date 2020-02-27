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新北警增設車牌辨識系統 可追蹤違反居家檢疫者

最新更新：2020/02/27 15:06
新北市政府警察局27日舉行「路口監錄系統及建置即時車牌辨識」成果發布會，副市長謝政達（中）致詞時表示，車牌辨識系統中的圓形查詢、車流量查詢功能是全國首創，其他5都尚未建置。（新北市警局提供）中央社記者葉臻傳真 109年2月27日
新北市政府警察局27日舉行「路口監錄系統及建置即時車牌辨識」成果發布會，副市長謝政達（中）致詞時表示，車牌辨識系統中的圓形查詢、車流量查詢功能是全國首創，其他5都尚未建置。（新北市警局提供）中央社記者葉臻傳真 109年2月27日

（中央社記者葉臻新北27日電）新北市政府警察局路口監錄系統導入人工智慧，預計在2019至2022年分4年將車牌辨識系統擴充至6000具，因應武漢肺炎疫情，若有不遵守居家檢疫的隔離者也可藉由系統追蹤。

新北市政府警察局今天上午舉行「路口監錄系統及建置即時車牌辨識」成果發布會，新北市警局統計，路口監錄系統截至2019年底共有2萬7922具，其中百萬高畫素共有9440具。

車牌辨識系統直至2019年底則已設置3800具，輸入車牌號碼即可搜尋、分析行車軌跡，大幅縮短員警辦案時間。

新北市政府警察局犯罪預防科長林泰裕表示，車牌辨識系統預計在今年底設置達到4600具，2022年擴充至6000具；因應武漢肺炎疫情，若有居家檢疫隔離失聯案件，系統也可掌握情資擴大追蹤。

新北市副市長謝政達在致詞時表示，車牌辨識系統中的圓形查詢、車流量查詢功能是全國首創，其他5都尚未建置；車流量查詢可分析出路口離尖峰流量分布及時段比較，作為交通疏導及號誌秒數儀控依據，也可由市府相關局處資源共享。（編輯：李錫璋）1090227

新北市政府警察局27日舉行「路口監錄系統及建置即時車牌辨識」成果發布會，犯罪預防科長林泰裕表示，若有居家檢疫隔離失聯案件，車牌辨識系統也可協助追蹤。（新北市警局提供）中央社記者葉臻傳真 109年2月27日
新北市政府警察局27日舉行「路口監錄系統及建置即時車牌辨識」成果發布會，犯罪預防科長林泰裕表示，若有居家檢疫隔離失聯案件，車牌辨識系統也可協助追蹤。（新北市警局提供）中央社記者葉臻傳真 109年2月27日
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