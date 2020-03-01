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拒送便當到醫院惹議 正忠排骨飯道歉再捐百萬助防疫
首頁 / 生活

成大醫院門禁升級 一般病房需登錄探病每天1小時

最新更新：2020/03/01 12:01
武漢肺炎疫情延燒，台南成大醫院1日宣布，住院大樓門禁管制自2日起再升級，呼籲民眾如非必要，儘量減少出入醫院。圖為成大醫院外觀。中央社記者楊思瑞攝　109年3月1日
武漢肺炎疫情延燒，台南成大醫院1日宣布，住院大樓門禁管制自2日起再升級，呼籲民眾如非必要，儘量減少出入醫院。圖為成大醫院外觀。中央社記者楊思瑞攝　109年3月1日

（中央社記者楊思瑞台南1日電）武漢肺炎疫情延燒，台南成大醫院今天宣布明天起住院大樓門禁管制再升級，一般病房僅下午5時30分至6時30分開放訪客探病，且限1人陪病；陪病者與訪客都需登錄姓名。

成大醫院指出，依照衛福部規定，住院大樓門禁管制明天起再升級，門口維持上午7時至晚上9時查驗，其餘時間限持陪病證進入的做法。病房區一般病房陪病限1人（含照護服務員）；訪客探病時段則為每天下午5時30分至6時30分。

成人及小兒加護病房訪客探病每次限2人，時段為下午6時至6時30分。燒傷病房訪客探病每次限2人，時段為下午2時到3時。檢查單位及治療室的陪病者則限1人，且需依照排定時間。

成大醫院指出，全部陪病人員及訪客須全程正確戴口罩，接受護理師指導，並登錄姓名。陪病者（含照護服務員）每天早晚由護理師量體溫。一般民眾如無特別需要，應儘量減少出入醫院，並鼓勵以電話或視訊方式探病。（編輯：洪學廣）1090301

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