防武漢肺炎 彰師大設熱像儀篩檢站量體溫

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）明天是大學開學日，彰化縣內公私立大學為防範武漢肺炎，針對師生祭出防疫措施。彰師大在校門口設熱像儀，各大樓也設篩檢站；大葉大學則派人在校園出入口用額溫槍量體溫。

根據中央流行疫情指揮中心的統計，目前全台武漢肺炎確診病例有40例，全台灣的國中小學延後開學日期，大專院校也延到明天才開學，彰化縣先前傳出有5例武漢肺炎確診病例，縣內的大專院校不敢大意，都訂出開學時的防疫措施。

國立彰化師範大學規劃將校園部分出入口封閉，也規定汽機車的出入口，校門口設有熱像儀，各棟大樓也都設有體溫檢核站，沒有發燒才能進入大樓辦公和上課。

大葉大學也派出教職員工，在校園所有的出入口使用額溫槍幫進出校園的師生量測體溫，如果超過37.5度，再使用耳溫槍確認，通過篩檢的學生會貼上貼紙作為識別，學生如果有發燒情形，則會勸導不要進入校園。

位在八卦山大佛風景區附近的彰化建國科技大學，校方也封閉3個出入口，師生進出校園也要量額溫，學校有外籍生就讀，校方也特別製作多國語言版的防疫注意事項進行宣導，希望外籍學生配合防疫。（編輯：黃世雅）1090301