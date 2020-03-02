鳳山雙媽遶境 韓國瑜未揹媽祖改參香禮敬

（中央社記者王淑芬高雄2日電）大甲鎮瀾宮百年來首度南巡與高雄五甲龍成宮「雙媽祈福遶境」，今天在鳳山展開。對於市長韓國瑜取消原擬揹媽祖遶境改只參香，新聞局長鄭照新說明，活動以地主參香禮敬為目標。

大甲鎮瀾宮「大甲媽」首度百年南巡，與高雄五甲龍成宮「龍成媽」攜手「雙媽」祈福遶境鳳山區，場面相當熱鬧。韓國瑜原擬揹媽祖遶境，但是臨時改以參香，媒體關切何以未揹媽祖遶境，韓國瑜未說明，由鄭照新回應做以上表示。

下午1時位在市府鳳山行政中心後側的港口慈濟宮鑼鼓喧天，數百信眾戴著口罩捻香祈福恭迎聖駕。韓國瑜由民政局長曹桓榮陪同，民眾熱情簇擁，也有民眾不時高喊「市長加油」，讓迎媽祖活動多了一些政治味。

韓國瑜戴著口罩遵禮俗參香獻花獻果，儀式約半個小時結束，韓未受訪返回市府。另外，途中有林姓民眾下跪陳情並遞交陳情書。

對於鳳山區當地忠義里長李朝清稍早提及「韓國瑜要揹媽祖遶境，後來又改變主意」。鄭照新回應指出，衛福部長陳時中提及「小遶境」是被允許的，意在合境平安；考量當下武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，兼顧地方習俗和信眾感受，以地主參香迎接，而未大張旗鼓揹駕。另外，活動未致詞，也是因為行程以達禮敬、參香為目標。（編輯：孫承武）1090302

台中大甲媽祖首次南巡，並攜手高雄五甲龍成宮媽祖遶境鳳山區祈福，高雄市長韓國瑜（後中白衣者）親臨接駕，但取消原定的揹媽祖活動，僅參香禮敬。中央社記者董俊志攝 109年3月2日