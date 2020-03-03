美式賣場防疫升級 撤全台門市餐飲區座位

武漢肺炎疫情持續延燒，美式知名大賣場Costco好市多除加強基本防疫措施外，3日也全面撤除賣場內的飲食座位區，減少群聚可能。中央社 109年3月3日

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）武漢肺炎疫情蔓延，量販、百貨業者也加強防疫措施。好市多表示，全台門市從今天起撤除餐飲區座位，同時加強賣場消毒。另外，已經採購體溫感測裝置，最快一個月於全台門市裝設。

武漢肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布台灣已有42例確診個案。為免人潮驟降，實體店面陸續加強防疫措施，要讓民眾安心消費。

繼百貨業者祭出一線人員全面戴口罩、幫消費者測量體溫、消毒清潔公共設施等防疫措施後，美式賣場好市多宣布，為了配合防疫，全台13間門市從今天起撤除餐飲內用區桌椅，改以外帶為主，之後將再視疫情狀況調整。

好市多表示，受疫情升溫影響，自從農曆年後，員工一律配戴口罩，好市多近期也加強內部公衛宣導，並加強消毒公共區域、手推車、扶手等處。

好市多指出，已經購入體溫測試儀，預估全台門市1至2個月後將全面裝設，若民眾體溫過高，將會勸導消費者不要入店消費。（編輯：林孟汝）1090303