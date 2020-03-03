百歲人瑞導管救心換瓣膜 術後存活創世界新紀錄

（中央社記者陳偉婷台北3日電）107歲的陳爺爺5年前因主動脈瓣問題，接受經導管主動脈瓣置換手術，術後存活迄今已打破過去全世界醫學報導仍健在、最高齡接受同手術的104歲人瑞紀錄。

主動脈瓣膜是心臟血液通往全身的大門。隨人口老化，患有主動脈瓣膜狹窄的病人也隨之增加。老化所引起的主動脈瓣膜狹窄常發生在65歲以上，根據統計，超過65歲的人2%有主動脈瓣膜狹窄，超過85歲發生率更高達4%。

老化兼硬化的主動脈瓣膜像年久失修不靈活的門板，在心臟收縮期無法順利打開讓血液通過，造成輸送至全身循環的血量嚴重不足。

振興醫院院長魏崢今天在記者會表示，大部份主動脈瓣膜狹窄的病人早期沒症狀，但當瓣膜嚴重狹窄時，會有心絞痛、昏厥及心臟衰竭等症狀。一旦發生症狀，病人的預後會急轉直下，很可能短期內就會死亡，尤其有運動性氣喘等心臟衰竭症狀的病人，猝死機率很高，從有症狀到死亡平均時間為2年。

魏崢說，過去唯一有效的治療方式是直接打開心臟置換主動脈瓣膜，可以改善病人的症狀，更可以改善長期存活率，平均成功率約97%。然而對於一些年紀很大或合併多重器官系統疾病的病人，手術風險大幅升高，甚至完全沒有成功的機會。

5年前102歲的陳爺爺因主動脈瓣問題，接受經導管主動脈瓣置換手術（TAVI），如今已是高齡107歲人瑞，振興醫院查詢目前全世界醫學報導，仍健在的最高齡接受過TAVI手術者為104歲人瑞，陳爺爺已打破紀錄，且他術後恢復迅速，甚至還能下田做點輕鬆的工作。

魏崢表示，台灣接受過TAV手術患者約2200人，振興總共執行超過560例，有近百例是曾接受過外科換瓣再次手術的病人，其中還有約20例高危複雜案例，包括合併主動脈剝離的病人、重度主動脈瓣閉鎖不全及心衰竭需要葉克膜輔助的急重症病人。

不過，魏崢說，此種手術方法仍須自費，且價格高昂，較適合符合適應症的年長者使用；比較年輕的病人可選擇傳統開心手術，手術會比較精準。（編輯：陳清芳）1090303