調查：6成2女性求職遭歧視 最多被問生育計畫

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）根據人力銀行調查，有6成2女性曾遇求職歧視，面試時曾被追問感情狀況、婚育計畫，甚至被挑剔外型。調查也顯示，有6成5女性勞工透露曾面臨同工不同薪酬窘境。

根據聯合國發布的2018年性別不平等指數，當指數越接近0，代表性別平權，台灣指數為0.053，居亞洲首位，世界排第9；不過，勞動部發布今年度「男女同酬日」為2月21日，代表女性要較男性多工作52天才能達到相同酬勞。

yes123求職網今天公布「女性勞工影響力與職場性別平權調查」，調查顯示，覺得「性別不平等」的女性勞工占52.7%，覺得「性別平等」的則占比47.3%。

不過，曾因性別而遭遇求職、應徵歧視的女性比率，高達62.2%，在可複選狀況下，有43.3%被追問婚育計畫，33.2%被挑剔長相外型與身高體重，也有29.2%被追問感情狀況。

即便進入職場，仍然有65.6%女性勞工透露，曾經遭遇同工不同酬，女性上班族預估月薪至少平均增加6591元，才能消除不同酬窘境。

調查也顯示，有82.7%女性勞工認為職場壓力大，造成女性壓力的原因有工作表現沒有反應在加薪上、上司情緒化，難溝通又不尊重下屬、職場成就感低落以及工時太長等等。

另外，調查也發現，有66.4%女性勞工曾經碰過職場性騷擾，包含語言及肢體騷擾。然而，對於職場性騷擾，當場抗議、表達不滿的比率為48.3%，隱忍、沉默者高達51.7%。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，女性勞工的學歷不是問題，只欠缺發揮長才的空間。若想建立更為友善女性的職場環境，建議企業指派公務時，要先打破性別刻板印象，外派、出差洽商、簽約場合，不應刻意避開女性員工，並且給予同等競爭加薪、升遷的機會，讓女性上班族也能適時展現企圖心，突顯自我工作態度與能力優勢。

楊宗斌指出，政府除了提供法規保障外，也可以提供生養育補貼政策、銀髮照護福利，讓女性沒有後顧之憂。

yes123求職網在2月19日到3月2日間進行「女性勞工影響力與職場性別平權調查」，有效問卷共1176份，信心水準為95%，誤差值為正負2.86個百分點。（編輯：蘇志宗）1090305