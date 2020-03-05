疫情衝擊來客數 百貨餐飲靠美食外送祭優惠自救

（中央社記者蘇思云台北5日電）武漢肺炎疫情持續升溫，民眾出門消費意願大減，零售消費業在實體門市業績下滑，新光三越提前推出美食外送服務，微風南山則祭出6折起的晚餐好康優惠，盼在疫情衝擊下突圍自救。

武漢肺炎疫情1月下旬在台出現，對於餐飲業的影響在2月逐漸顯現，尤其近幾年百貨業漸漸以餐飲作為吸引人潮及營收的利器，在民眾出門消費意願大減下，更衝擊美食街營收。

除了餐飲業者積極推出外送或外帶服務，突圍自救外，百貨龍頭新光三越今天宣布與外送平台Uber Eats以及foodpanda合作，6日正式在APP推出美食外送服務，等同補上餐飲最後一塊拼圖。

新光三越美食外送服務原計畫於今年第3季推出，但發生武漢肺炎疫情，新光三越團隊因此加快腳步，希望擴大會員服務、提供餐飲品牌更多銷售機會，最後僅花費3至4周時間就談定合作，全台逾260家餐飲專櫃參與，占櫃位數85%，近150個品牌。

新光三越表示，這項美食外送服務將分2階段上線，第一階段有11家新光三越分店提供服務，3月13日起，全台15家分店全面上線。除了少數冰品、拉麵品牌不外送之外，其餘都送。

全台餐飲占比最高的百貨公司，微風南山則集結宮武讚岐烏龍麵、珍饌小廚、德州美墨炸雞、花蓮一品香、張記海南雞飯等11家餐飲，在下午5時後可享最低6折起的晚餐優惠，加上館內的防疫措施，希望留住客人腳步。

另外，環球購物中心Global Mall自2月中推出「外帶外送快饗購」服務，與上百個餐飲品牌合作外帶或外送服務，也帶動餐飲外帶、外送業績增長1成，預計3月中將與外送平台合作，擴大外送規模。（編輯：林孟汝）1090305