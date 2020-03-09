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台東清明節返鄉專車 19日晚間網路購票

最新更新：2020/03/09 15:21
台東縣政府今年續承租台鐵太魯閣及普悠瑪列車辦理清明節返鄉專車，19日晚間7時開始網路售票。中央社記者李先鳳攝　109年3月9日
台東縣政府今年續承租台鐵太魯閣及普悠瑪列車辦理清明節返鄉專車，19日晚間7時開始網路售票。中央社記者李先鳳攝　109年3月9日

（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東縣政府今年續承租台鐵太魯閣及普悠瑪列車辦理清明節返鄉專車，並於19日晚間7時起網路售票，凡設籍台東或身分證V開頭的民眾都可以購買，且一等親可共同搭乘。

台東縣政府交通及觀光發展處今天表示，今年清明節返鄉專車（樹林到台東），以及清明節後返工專車（台東到樹林）各1列次，每列車366座位。返鄉專車4月1日晚間6時22分由樹林發車6178車次；返工專車4月5日上午11時15分由台東發車的6177車次。

票價依台鐵自強號票價收取，半票限12歲以下與65歲以上縣民、低收入戶、身障者及其陪伴者1人購買。台東鄉親購票也包括配偶及直系血親父母、子女。

交觀處長江慧卿說，凡設籍台東的民眾，每一身分證號最多可上網預訂4張車票（含去程、返程合併計算）。訂票後未在2日內完成取票且未取消者，將會釋出，使其他縣民有機會可再行購票。

民眾完成訂票後，可於台北車站服務中心前服務台、台東轉運站旅遊服務中心服務台取票。如要退票，手續費無論全（半）票均按每張新台幣50元標準計收。（編輯：孫承武）1090309

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