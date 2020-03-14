世衛證實致函印尼總統 關切隱藏案例建議緊急行動

（中央社記者石秀娟雅加達13日專電）世界衛生組織秘書長譚德塞近日致函印尼總統佐科威，強烈建議印尼採取緊急行動，以阻止武漢肺炎病毒進一步散播，包括發布國家進入緊急狀態等，並將印尼詳細的抗疫資訊提供世衛。

印尼處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）遭批評不夠積極，篩檢量過低，疫情資訊不透明。13日晚間印尼媒體流傳譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日致函印尼總統佐科威（Joko Widodo）的信，表達世衛（WHO）對印尼處理疫情的憂心。

WHO駐印尼辦公室13日深夜向媒體證實這封信。

外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）回覆中央社詢問時指出，佐科威已與譚德塞通電話，兩人的討論獲得很多成果。WHO在這封信提到的建議，類似於WHO對發生社區傳染的國家給的建議，WHO對全球大流行疫情有其準備與因應作法。

根據信件內容，譚德塞說，為減慢疫情擴散，必須採取積極作為，很不幸有些國家沒有在疫情爆發早期篩檢出感染病例，隱藏病例導致確診個案和死亡人數短時間激增。WHO建議這些國家必須加強篩檢，強化研究室的檢驗能量，採取多項緊急防疫行動。

信件指出，WHO建議印尼採取7項緊急行動，包括宣布國家進入緊急狀態，建立足夠且分散不同地點的檢驗實驗室，讓防疫人員找出可能發生的群聚感染，並篩檢所有出現感冒症狀及嚴重急性呼吸道疾病的患者，而非只是篩檢與確診個案接觸者等。

印尼在2日宣布首2例確診，今天通報新增35例確診，累計達69例，包括2名幼兒。今天新增3人死亡，死亡總數已達4人。確診患者中有4名外國人（其中一人死亡），印尼並未說明確診患者感染的可能地點及途徑，也未說明外籍患者的國籍。

譚德塞在信中指出，希望印尼提供WHO詳細的防疫資料，包括監測疫情及篩檢病毒的方法、追蹤可能被感染者的狀況。他說，為能更全面評估全球疫情可能的發展及風險，與各國合作提出有效的對策，讓WHO取得這些資料是非常重要的。

譚德塞指出，WHO在東南亞及印尼的辦公室會全力支持印尼防疫。譚德塞今天也在推特指出，已與佐科威通電話，兩邊將擴大合作，防止武漢肺炎病毒散播。（編輯：徐睿承）1090314