深山特遣隊清山老鼠垃圾 揭祕鏡子犯罪用途

林務局森林護管員和「深山特遣隊」人員不僅要上山埋伏抓山老鼠，還要清除山老鼠在山上留下的老鼠屎「垃圾」，最常見的是煮食用的礦泉水空瓶，休息時喝的保力達、米酒瓶以及丟棄的食物等。（特遣隊提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年3月14日

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東林管處深山特遣隊人員不僅要抓山老鼠，還要清除留下的垃圾，其中常看到鏡子。特遣隊人員說，這些鏡子是犯罪工具，山老鼠用來觀察中空樹幹內情形，決定如何盜採牛樟芝。

台東山區有許多珍貴林木，尤其從大武山區至延平山區，有好幾處牛樟樹林，引起盜伐牛樟樹和盜採牛樟芝者（統稱山老鼠）覬覦。

林務局森林護管員 （俗稱巡山員）和「深山特遣隊」人員不僅要上山埋伏抓山老鼠，還要清除山老鼠留下的垃圾。最常見煮食用的礦泉水空瓶，休息時喝的保力達、米酒瓶，以及丟棄的食物等。

另外，長期紮營的山老鼠會留下鍋碗瓢盆，各式調味料瓶罐，以及鏡子。林務局台東林管處深山特遣隊人員說，並非山老鼠愛漂亮隨時照鏡子，這是犯罪工具之一，而且上山必備。

原來是因牛樟芝長在牛樟巨木中空的樹幹內，山老鼠利用鏡子觀察樹幹內牛樟芝生長的情況，以及樹頂是否腐爛中空，再決定如何盜採牛樟芝。

「深山特遣隊」是由林務局各工作站所成立，深入人煙罕至的森林，透過步行方式，巡護山林每一個角落，有時還要與山老鼠正面交鋒，工作極具危險，但隊員每個都有顆喜愛大自然的心，就像「森林的守護神」，希望替後代守護台灣美麗的山林。（編輯：謝雅竹）1090314