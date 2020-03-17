夜市券回收率達72.6% 帶動11億元商機

（中央社記者吳柏緯台北17日電）夜市抵用券於2月底截止使用，近日經濟部完成最後一波回收工作。根據統計，共回收750萬張，總回收率為72.6%，估計創造超過新台幣11億元的夜市商機。

行政院去年9月初拍板第2波「國旅秋冬遊獎勵方案」，共祭出新台幣36億元來因應中國緊縮陸客來台措施。經濟部也配合發放夜市抵用券，針對符合規定的投宿旅客，以旅客訂房數為基準，每間房間發放4張50元抵用券，面額總價值200元，刺激觀光消費。使用期限自108年9月16日至109年2月底。

經濟部表示，最後一波夜市券在近日回收完成。根據統計，總計發放1033萬張夜市券，回收750萬張，總回收率為72.6%，估計創造超過11億元的夜市商機。經濟部表示，若非受疫情影響，回收率應會更高。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，夜市券使用回收率，從108年10月的20%多一路攀升，108年12月底達到45%，109年2月底截止使用後，最終總回收率達到72.6%。根據觀光局調查，夜市券有效提升夜市人潮，是過去的7倍。

進一步分析各區的回收狀況，北區179萬張、中區137萬張、南區260萬張、東區174萬張。顯示夜市券政策上路後，在南部及東部等重點區域，創造了可觀的旅遊住宿及消費效益。

至於回收率最高的前5名夜市，依序是花蓮東大門夜市、台南花園夜市、高雄六合夜市、台中逢甲觀光夜市與嘉義市文化路夜市。夜市券政策直接帶動夜市消費，不分平假日吸引的旅客人潮，使攤商業績上升了2到4成，讓攤商十分有感。

郭坤明表示，夜市券政策相當成功，感謝旅宿業者、夜市攤商於活動期間所提供的協助及配合。後續的振興抵用券，將會檢討本次的經驗再精進，希望能為夜市業者恢復營業盛況。（編輯：鄭雪文）1090317