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中國疫情看似趨緩 陳時中：姑且聽之不能大意

最新更新：2020/03/22 18:47

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北22日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天回應中國疫情時表示，對中國疫情「姑且聽之」，也非不相信，只是病毒很狡猾，相關傳播仍不能大意，將持續觀察。

中央流行疫情指揮中心在記者會宣布，今天新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）確診，其中13人境外，3人本土。

疫情指揮中心統計，國內目前累計2萬3805例新型冠狀病毒疾病相關通報，其中2萬1790例已排除。累計確診數來到169人，分別為133例境外移入、36例本土病例。確診者中，有2人死亡，28人已解除隔離，其餘病況穩定。

有媒體在記者會詢問，中國疫情近日確診數多為0，是否會調降旅遊疫情建議等級；陳時中表示，對中國這樣的說法「姑且聽之」，對方這樣講，也不能說不相信，但要觀察復工、復學後的情況，是否有陰轉陽的。

陳時中說，也不是說相不相信，因為病毒很狡猾，相關的傳播不能大意，對疫情會持續觀察。

有關台灣確診個案的身體狀況，流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥在記者會後受訪表示，今天新增的確診個案狀況有待確認，截至21日為止的153案中，有31例輕度肺炎，10例嚴重肺炎（ARDS）、其中已2人死亡。

有嚴重肺炎的個案包含第1（已出院）、19（死亡）、24（已解除隔離）、27（死亡）、34、61、77、101、102、109案。（編輯：張雅淨）1090322

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