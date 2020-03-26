科技部抗疫新招 貼銅箔在門把與電梯按鈕

防堵武漢肺炎，病毒在銅製品表面存活時間僅4小時，科技部用銅箔包住門把，並定時消毒。中央社記者蘇思云攝 109年3月26日

（中央社記者蘇思云台北26日電）疫情升溫，各政府機關不敢輕忽。最新醫學期刊指出，新型冠狀病毒在銅表面存活時間比紙板、塑膠短，科技部把銅箔貼在電梯按鈕與門把上，希望藉此降低傳染機會。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，美國國家衛生研究院（NIH）學者在3月17日「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）發布的研究報告指出，冠狀病毒以氣溶膠型態存在可存活3小時，有可能成為醫療院所內的傳染隱憂。

氣溶膠型態是指感染者因說話、咳嗽、打噴嚏等飛沫噴出後，混合在空氣中，就可能形成氣溶膠懸浮在空氣中流動，會導致健康者吸入後可能感染病毒。

學者比較病毒在不同材質的存活期間，發現病毒能夠在銅製品的表面存活4小時，在紙板存活24小時，在塑膠與不銹鋼上的壽命長達2到3天。

科技部表示，科技部政務次長謝達斌在上週閱讀期刊內容，後來請秘書處同仁購買銅箔，在3月20日剪貼成小正方形貼在大樓電梯按鈕，以及把銅箔包覆在每天都會觸摸的門把上。

科技部表示，銅箔易於購買也方便剪裁，現在會每天定期消毒銅箔。相較其他部會，這個做法確實比較少見。

除此之外，科技部在17日宣布暫緩所有同仁因公出國行程，24日開始在科技部大門入口處安裝紅外線設備測量體溫，確保同仁沒有發燒。（編輯：張良知）1090326