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桃園查獲逾期冷凍肉 製作逾2千公斤培根成品

最新更新：2020/03/27 23:38

（中央社記者邱俊欽桃園27日電）桃園市政府衛生局今天表示，日前在富豐食品股份有限公司大園廠查獲107年3月間進口的「冷凍豬腹協肉」，其中2300多公斤已經逾期限，並被製成培根類成品，販售市面。

桃園市政府指出，在武漢肺炎疫情期間持續為民眾食安把關，衛生局於24、25日辦理例行稽查時，在富豐食品股份有限公司大園廠內查獲公司在107年3月間進口的冷凍豬腹協肉」共2700多箱，其中2100箱已逾有效期限，並被製成25項培根類成品。

衛生局表示，除了現場封存剩餘庫存「冷凍豬腹協肉」與已製成的培根類產品2300公斤，並即刻令業者下架回收2019年12月16日至2020年2月26日期間製造的培根類 違規產品，以保障民眾食品安全。

衛生局表示，由於富豐食品工廠總公司位於新北市，全案將移請新北市政府衛生局後續處辦。衛生局指出，依據食品安全衛生管理法規定，食品若逾有效日期，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；業者使用過期原料肉製售之培根類等多項產品行為，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：張佑之）1090327

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