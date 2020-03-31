照顧不能自理隔離檢疫者 可領防疫補償每日千元

（中央社記者陳偉婷台北31日電）衛生福利部今天宣布，即日起開放受理受隔離或檢疫者的照顧者防疫補償申請，每日可領千元。從隔離檢疫結束的次日起2年內都可申請。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例立法考量，家屬為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假，人身自由雖未受到限制，但若雇主沒有給付請假期間薪資或家屬因照顧而無法工作維持生計，生活經濟將產生影響，因此給予防疫補償每日新台幣1000元。

不過，照顧者如果原本就沒有從事工作（如退休、待業或家管等情形），就不符合照顧者防疫補償申請資格。

生活不能自理的受隔離或檢疫者，包括失能等級第二級至第八級者、失智者、身心障礙者中接受社區照顧服務、個人助理服務、或就讀國高中或五專前三年級者、國小學童或未滿12歲者，或者受隔離檢疫者所聘僱的外籍看護工，因確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）或其他因素無法工作，須由家屬請假照顧受隔離檢疫者等情形。

此外，照顧者必須是二親等內的血親、姻親或者民法規定的家長、家屬。

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如提醒，照顧者同時為受隔離或檢疫者，僅得擇一請領防疫補償。受隔離或檢疫者由多名家屬照顧，每日僅得由其中一名家屬提出申請。

此外，受隔離或檢疫者及照顧者，在隔離或檢疫期間都沒有違反隔離或檢疫規定，才符合請領資格。若未遵守中央流行疫情指揮中心所實施防疫措施者（如民眾於指揮中心發布國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，仍執意前往該等國家或地區進行非必要旅遊、或者發表不實陳述，引起各界誤解，導致民眾不願配合隔離檢疫措施，對防疫工作執行有不利的影響），不符合申請資格。

根據衛福部統計，自3月23日先行開放受理受隔離或檢疫者防疫補償申請，截至109年3月30日上午8時止，已有1萬1676件提出申請。

衛福部呼籲，無論是受隔離或檢疫者、照顧者防疫補償，民眾都可採線上申辦以節省排隊等候時間，申請資訊詳如以下網址：https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4715-52167-205.html 。如有防疫補償相關疑問，可於每日上午8時至下午10時撥打免付費的1957福利諮詢專線洽詢。（編輯：管中維）1090331