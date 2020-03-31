新北兩幼兒園孩童集體腹痛 待檢驗檢體調查

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市新莊兩所國小附設幼兒園發生59名幼兒集體發燒與腹痛，市府教育局今天表示，醫師診斷疑不同病毒與細菌感染，目前仍有3名孩童住院，是否食物中毒仍待檢驗檢體調查出爐。

新北市府教育局今天表示，新莊國小附設幼兒園、國泰國小附幼的孩童，26日至28日，連續3天分別出現集中發燒及腹痛症狀。

教育局統計，新莊國小附幼有38名學童，國泰國小附幼有21名學童，共59名孩童有症狀。

教育局說，由於兩所學校3天來集中發生孩童生病且人數較多，又伴隨腹痛及腹瀉，為求謹慎主動通報衛生局調查，並請2所學校附設幼兒園，全園消毒並關心學生身體狀況。

市府說，經衛生局調查，兩所學校於25日共同攝食某公司所供應的壽司。衛生局前往稽查發現現場地面不潔、有病媒出沒痕跡，及員工缺健康檢查報告等缺失。

衛生局有鑑於廠商供應的同批餐食導致兩處幼兒園出現疑似食品中毒案，已下令業者暫停作業，提改善報告書並經複查合格才可復業。

教育局說，目前除多數孩童已回到學校就讀，還有3名幼兒住院治療中。衛生局並未排除疑似壽司導致食物中毒的可能性，除檢驗壽司與孩童檢體化驗並監測孩童健康，調查是否真為食物中毒。

新北市府說，依照多數一般食物中毒時的發生症狀時間研判，在3天來都還有孩童發生症狀，情形是否真為食物中毒，將深入調查。

市府表示，有部分家長說醫院檢驗為沙門氏桿菌中毒，但有關檢驗部分應以中央公告檢驗方式採檢，並由衛生檢驗單位統一公告說明，不能依醫療院所採檢結果判定食物中毒。（編輯：張銘坤）1090331