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歐美疫情反撲稍歇 陳時中：全力防堵居家檢疫

最新更新：2020/04/01 18:11

（中央社記者張茗喧、陳怡璇台北1日電）從歐美燒回台灣的武漢肺炎疫情稍歇，指揮中心指揮官陳時中表示，現階段要將全部力量放在居家檢疫，防堵任何風險，未來違規一次就要集中檢疫，也盼廣設防疫旅館因應。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，不少旅外台灣人紛紛回台避難，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中早在3月19日就曾坦言，未來14天將是防疫關鍵時期，眼看關鍵期已過，外界好奇境外防堵成效及未來挑戰。

陳時中今天下午在記者會中表示，當時專家曾評估從歐美反撲的疫情即將開始，因此3月14日宣布當天下午2時起，歐洲回台尚未登機者一律居家檢疫，3月19日再將居家檢疫條件擴大至所有入境者，考量當時歐洲疫情早已延燒，因此後來又將3月初從歐洲等多國回台的1萬多人回溯居家檢疫，有症狀曾就醫者一律回溯採檢。

陳時中說，美國方面，這段期間曾對有症狀、就醫者，也一律召回採檢及居家檢疫，另針對無症狀者致電關懷，避免有人因症狀輕微未就醫，約抓出100多人，有部分民眾為陽性個案。

歷經歐美境外移入潮、居家檢疫者暴增後，陳時中指出，目前要將全部力量放在居家檢疫，確保做得更確實，因此規定一次違規就要強制集中檢疫，並鼓勵各縣市設立防疫旅館，讓在家中不容易做居家檢疫者，可以到防疫旅館住。（編輯：陳政偉）1090401

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