借鏡台灣防疫經驗 成醫視訊教學印度醫護人員

武漢肺炎疫情全球蔓延，台灣防疫有成，成大醫院檢疫站長陳柏齡（左）2日透過視訊，向印度8962名醫護人員發表專題演講，並當場回答印度醫護人員的提問。右為成大醫院國際醫療中心主任許以霖。（成大醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年4月2日

（中央社記者張榮祥台南2日電）武漢肺炎疫情延燒全球，台灣防疫有成，成大醫院檢疫站長陳柏齡今天透過視訊，向印度8962名醫護人員發表專題演講，且當場回答印度醫護人員的提問，讓他們知道台灣是如何辦到的。

成大醫院今天發布新聞稿指出，成大醫院日前接獲外貿協會轉介印度民間單位來函，對方希望借鏡成大醫院的經驗，以協助印度醫護人員防疫。

成大醫院今天安排線上視訊直播，由成醫武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢疫站長陳柏齡專題演講，且當場答覆印度醫護的提問，共有8962名印度醫護人員同步線上學習。

成大醫院國際醫療中心主任許以霖指出，印度已逾1000人感染武漢肺炎，3月25日起全境封鎖21天，是全球規模最大的鎖國行動。成醫配合政府防疫規範，目前暫停和印度醫護人員互訪，才採用視訊直播教學。

每位參與的印度醫護人員，個別在醫院或私人空間中，於指定時間同時上線，同步參與成醫的視訊直播教學，以避免大規模群聚活動。

許以霖表示，成大醫院不因武漢肺炎而停擺新南向的印度計畫，將持續提供疫情資料給印度政府作為防疫參考，未來更將視印度醫療需求，設計一系列相關教學及小組會議討論交流，讓Taiwan can help不只是口號，而是實際行動的Taiwan is helping。（編輯：陳俊碩）1090402