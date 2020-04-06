連假曾訪11處熱門景點 成大防疫規定再升級

（中央社記者楊思瑞台南6日電）國立成功大學今天通函要求全校人員，連假期間曾到中央流行疫情指揮中心示警的11處景點者，7天內不得進入校園。居家檢疫或隔離期滿者，須延長自主管理14天，也不得進入校園。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，成大今天宣布防疫措施再升級，盼確保所有教職員工及學生的安全。

成大指出，全校教職員工生，若於連假期間曾到過中央流行疫情指揮中心所示警的11個景點，應嚴格遵守國家規定，自今天起14天內進行自主健康管理，並落實每日線上填報體溫與健康狀態。今天起7天內不得進入校園及宿舍，採居家辦公或遠距教學，7天後若體溫正常且無相關症狀，可回校上班、上課，但仍需全時間戴口罩。

成大指出，因應近日國內出現即使已經解除居家隔離、居家檢疫的民眾，仍成為新的確診案例；曾接受居家檢疫或居家隔離期滿者，仍須延長自主健康管理14天，期間不得進入校園。

成大指出，成大校園開放空間及共同教室、演講廳，已於清明連假期間再次全面消毒。另外，由於抗疫期程尚未可知，成大的所有大型會議室、大型講堂每個座位都新設專一的QR Code，入座先掃碼，建立更精準明確的足跡資料，以備未來因應防疫發展所需。（編輯：孫承武）1090406