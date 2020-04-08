太管處7山屋開放申請床位減半 配合防疫

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）配合武漢肺炎疫情防疫，太魯閣國家公園管理處公告，即日起轄內7處山屋開放申請床位減半，因住宿需提前1個月申請，減半床位自5月8日起實施，在這之前入住者，並不受影響。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，即日起調整轄內山屋可申請人數上限，各山屋床位減半，入住期間應配戴口罩，若有發燒、呼吸道及咳嗽症狀，應立即停止登山活動，儘速就醫。

調整山屋包括奇萊主北線：黑水塘山屋床位8床調整至4床、成功山屋34床調整為17床、成功2號堡10床調整為5床、奇萊稜線山屋8床調整為4床；南湖主峰線：雲稜山屋55床調整為27床、審馬陣山屋12床調整為6床、南湖圈谷山屋40床調整為20床。

張登文指出，因山屋床位申請需提前1個月，即日起預定床位時間為5月8日以後，在這之前入住者權益並不受影響，但入山須遵守社交距離注意事項，建議山友應分梯用餐，同時間不超過12人，視入住狀況調整床位距離。

太管處提醒山友，為實際掌握入園山登人數，已核准進入生態保護區者，需攜帶入園許可證，若臨時取消者，務必在入園前1天自行上網取消登山行程。（編輯：李亨山）1090408