助民宿業度難關 週轉金額度將提高至600萬

（中央社記者陳俊華台北10日電）民進黨立委賴品妤今天說，受疫情衝擊，觀光旅宿業碰到借貸困境及現金週轉問題，建議提高週轉金額度及信用保證成數比率；觀光局表示，民宿週轉金將從300萬元提高到600萬元。

民進黨立委賴品妤、沈發惠、蔡適應上午在立法院舉行「旅宿業紓困再點火，走出疫情寒冬」記者會。

賴品妤表示，現在疫情緊張，行政院推出的紓困方案1.0版，有些措施實施後，接到陳情，例如新台幣300億元的紓困貸款，有業者試圖去貸款時，卻沒有核貸，她認為交通部觀光局應提高「振興觀光產業融資信用保證要點」中，旅宿業者的週轉額度。

賴品妤說，同時也要增加政府方的信用保證成數比率，提高旅宿業者申請貸款方案成功率；第一波800元的振興券雖然是綁住宿，但振興券卻不能使用在住宿，這波疫情造成的觀光海嘯，希望第二波紓困方案能將旅宿業納入抵用券使用範圍。

沈發惠表示，針對觀光旅宿業，目前紓困重點大部份是飯店業，但以九份、金瓜石、瑞芳來說，主要支撐觀光的卻是民宿業，目前的紓困方案，不知道是否因為是貸款利息優惠方案，申請率偏低，對民宿的紓困措施跟一般旅館業比較，也有相當差距。

蔡適應表示，台灣的觀光業不是只有大飯店，東北角、北海岸有很多民宿業者，面對這次疫情衝擊，大飯店因長期跟銀行密切往來，即便政府沒有紓困方案，銀行也會主動找飯店業者協商，民宿業、一般觀光產業才是最需要被救助的。

蔡適應說，要求金管會應建立查核機制，雖然政府提供相關辦法，但銀行沒有遵守義務、也可以不配合；當民宿業者向銀行申請貸款過程中受到刁難，觀光局應建立申訴、救助機制，由政府協調，「國難當前，政府必須發揮更多影響力」，一定程度介入、要求銀行協助。

交通部觀光局旅宿組副組長陳嘉穎說，貸款協助部分是否能提高保證成數、週轉金額度，觀光局會盡快調整，有業者反映保證成數比較低，為了要讓銀行能承作貸款給業者，保證成數最近將發布，希望帶動業者更容易貸款，大概到9成。

陳嘉穎表示，週轉金部分，民宿本來是300萬元，將提高到600萬元，希望協助產業度過寒冬。中央針對紓困方案設立「1988」專線，產業代表申貸時有遇到問題，都能透過專線詢問，行政機關也會積極協助業者。

金管會銀行局專門委員王麗惠說，銀行公會為加速銀行紓困案件申請，舊貸展延原則上2週內可完成，500萬元以下新貸案件10工作天可完成，振興貸款15工作天可以完成，100萬元以下新貸7個工作天可以完成。

王麗惠表示，為提高銀行受理申請意願、加速辦理貸款，金管會有訂獎勵方案，針對銀行申請件數、效率評核，表現優異的會表揚、行政獎勵措施，盼銀行本於授信專業，協助因疫情受影響的產業度過難關。（編輯：黃國倫）1090410