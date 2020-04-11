馬祖地質公園培訓認證制 擴展保育解說人才

馬祖是台灣第一個成立地質公園，也是第一批辦解說員認證制度的地方，至今藉由人才培訓推廣地質保育概念，台大地理環境資源學系教授林俊全（後中，藍色上衣）與解說培訓學員在馬祖地質公園合影。中央社記者邱筠攝 109年4月11日

（中央社記者邱筠連江縣11日電）馬祖是台灣第一個成立地質公園，也是第一批辦解說員認證制度的地方，至今藉由人才培訓推廣地質保育概念，擴展人力參與，也提供馬祖深度旅遊與地質導覽的新選擇。

馬祖共有10處地質公園，具台灣少見的岩石種類，四鄉五島含多樣性火成岩與地質景觀，加上海洋資源與燕鷗、馬祖石蒜等動植物生態，及閩東建築石頭屋與軍事據點，成為馬祖推向地質公園的獨特潛力。

推廣地質公園則須人力參與，培訓須參與40小時課程後通過考試，持續服務，才有解說員資格。連江縣馬祖地質公園協會秘書鄭宏祺說明，馬祖第一批開辦認證制度，培訓已第3梯次，持續因應需求調整課程，如影像課程、實務課程，並在今年安排一系列實際導覽解說訓練。

台大地理系教授林俊全認為，培力地質解說員除了是導覽者角色，也要有傳播、保育地質永續發展的概念，才會更有意義，並提醒解說導覽員得了解地方受限與優勢，因應地方特點傳播地質保育概念。

去年通過認證的黃開洋表示，認證制度是解說具有專業知識的品質標準，要落實馬祖地質的推廣，還須解說員持續精進學習和多交流，用簡淺易懂的方式轉譯知識給民眾。馬祖地質公園協會會長林俊惠也號召解說員加入行列，一起思考將馬祖向世界性遊客、年輕族群推廣，並發展出在地特色。

為了和地方有所連結，預計辦理認證解說員互訓，並建立預約解說制，還要捲動社區參與。地質公園持續培力，進行多項資源串聯，讓馬祖地質與觀光具永續發展機會。（編輯：李錫璋）1090411