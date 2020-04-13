保障危急病患安全 急診免插健保卡可查用藥紀錄

（中央社記者陳偉婷台北13日電）有些緊急送醫病患可能因沒帶健保卡，影響救治黃金期。健保署今天宣布，開放急診醫師只要輸入檢傷分類第1至3級危急病患的身分證字號，就可查詢用藥紀錄和檢驗結果。

台灣急診醫學會理事長黃集仁上午接受記者採訪時表示，過去臨床經驗發現，檢傷分類在第1到第3級，屬緊急以上狀況的病人，可能送到急診意識不清、狀況嚴重，第一時間或許找不到健保卡或根本沒帶健保卡，醫師無法插卡確認病人過去病史、用藥紀錄，較難即時判斷、精準用藥。

中央健康保險署上午發布新聞稿指出，從3月30日起開放「因應天災及緊急醫療查詢作業」，供健保特約醫事服務機構以醫師（醫事人員）卡及醫事機構安全模組卡認證下，輸入急診檢傷分類第1至3級危急病患的身分證字號，可查詢近6個月西醫用藥紀錄、檢驗檢查結果（含醫療影像）及近3個月中醫用藥紀錄，協助醫師緊急救護的參考。

健保署醫審及藥材組長戴雪詠受訪時表示，在現行醫療作業下，第一線醫師若要進入健保雲端系統，必須有病人的健保卡、醫師（醫事人員）卡及醫事機構安全模組卡三卡認證，才能查詢病人的就醫資料。

戴雪詠說，但由於部分送急診的病患沒有帶健保卡，急診醫師在搶救病患之際，確實有即時查詢雲端系統必要，健保署徵詢急診醫學會意見後，決定開放健保特約醫事服務機構急診醫師查詢檢傷分類屬第1至3級危急病患的就醫紀錄，以利在急救黃金時間內，保障危急病患生命安全，並可減少不必要、可避免的重複用藥或重複檢驗檢查。

不過，在急診醫師可迅速查詢病人病史情況下，特殊病患隱私保護可能受質疑。

黃集仁說，開放醫師只要插醫事人員卡就能快速讀取病人資料，除了可在黃金期給予病人妥善治療和保護病人安全，也確實可查到病人的隱私紀錄。但醫事人員的責任是協助病人取得好的照護，對於病人隱私一定會保密。要求開放快速查詢，也不是為了要刺探特殊病人的隱私。

健保署新聞稿也提到，為兼顧醫療需求及個人資料保護，健保特約醫事服務機構急診醫師查詢「因應天災及緊急醫療查詢作業」的使用歷程，都會記錄於健保署資料庫，健保署將據以輔導健保特約醫事服務機構，在緊急醫療目的內使用，善盡個人資料保護責任。

根據健保署統計，民國108年急診總就醫人次共有720萬人次，其中檢傷分類1至3級者約585萬人次，占整體急診人次81%，其中醫學中心占90%、區域醫院占85%、地區醫院占64%。（編輯：張雅淨）1090413