受疫情影響 阿里山林鐵主題列車停開

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）阿里山林業鐵路主題列車遊程「初夏．旅夢」受疫情影響，3月搭乘率不到3成，自15日起停開，直至6月30日。但定期行駛嘉義至十字路列車均正常行駛，視疫情評估是否調整班次。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）主題列車搭乘率，從1月6成多，降到3月不到3成，綜合考量後停開「初夏．旅夢」主題列車至6月30日，已購票民眾可全額退票，不收手續費。

周恆凱表示，阿里山林鐵以觀光為主，所以除定期列車外，也規劃開行主題列車，此次清時節連假，中央流行疫情指揮中心點名阿里山森林遊樂區人潮，恐引發群聚感染，阿里山火車車廂屬密閉空間，林鐵與文資處更戒慎恐懼。

周恆凱強調，阿里山林鐵配合中央防疫政策，全力做好防疫工作，目前各列次定期列車正常行駛，將視疫情發展評估營運班次、主題列車是否復駛。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處，今年推出「初夏．旅夢」主題列車，停靠奮起湖等林鐵沿線4大特色站點，遊客可寫下時光信件，將此刻的美好回憶寄給2年後的未來，頗受好評。（編輯：孫承武）1090410