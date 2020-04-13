成大醫院將辦第2場視訊 與印度分享抗疫經驗

（中央社記者康世人新德里13日專電）成大醫院2日透過視訊向近9000名印度醫護人員分享台灣對抗武漢肺炎經驗，由於反應良好，預計明天將舉辦第2場，向5000名印度醫護人員分享台灣醫院防疫等經驗。

在中華民國對外貿易發展協會與駐印度代表處科技組協助下，成大醫院將在印度時間14日中午透過視訊會議，第2度分享台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，俗稱武漢肺炎）經驗，預計有5000名醫護人員參加。

成大醫院國際醫療中心主任醫師許以霖告訴中央社記者，2日首次透過視訊與近9000名印度醫護人員分享台灣對抗COVID-19的經驗迴響良好，因此在印度方面的要求下，明天將舉辦第2場，預計由成大醫院內科部感染科醫師李佳雯主講，分享台灣治療COVID-19及醫院防疫經驗。

許以霖說，這場經驗分享視訊會議，將開放在印度的所有醫護人員透過網路登入參與，並在主講後開放與會者提問，讓台印醫護人員進行交流。

由於印度全國有120萬名醫師，許以霖表示，只要印度醫護人員有興趣，成大很樂意繼續舉辦類似的視訊會議，透過分享和交流，共同合作對抗這場大流行疫情。

台灣距離首先爆發武漢肺炎疫情的中國最近，多家印度媒體近來都以專文和專題讚揚台灣迄今確診病例和死亡病例相對較少，控制疫情傑出，認為台灣可貢獻相關經驗協助世界共同對抗這場疫情，呼籲世界衛生組織（WHO）不應把台灣排除在外。

根據世界衛生組織統計，印度武漢肺炎累計確診病例已達9152例，死亡人數308人；但根據印度各省通報的資料，印度確診病例已達9373例，死亡335人。（編輯：林憬屏）1090413