篩檢大腸癌免出門 採檢管北市送到家

（中央社記者侯文婷台北20日電）配合武漢肺炎防疫期間實施維持社交距離政策，台北市衛生局今天表示，為讓健康在疫情下獲得雙重保障，將讓台北市民能在家免費做大腸癌篩檢，會把採檢管送到家。

癌症蟬連台灣十大死因榜首超過30年，大腸癌更占據癌症死因第2名，讓國民健康署自2010年推動大腸癌、口腔癌、子宮頸癌及乳癌等四癌篩檢服務，補助50至74歲民眾兩年免費做一次大腸癌篩檢。

台北市大安區健康服務中心主任楊明娟表示，配合疫情期間減少出入醫療院所，台北市將接受符合資格市民在家篩檢，只要民眾主動聯繫，就會寄送採檢管，待民眾完成採檢並回郵給醫療院所後，便能獲得檢查報告。

楊明娟表示，大安區去年共1萬4132人次接受四癌篩檢，大腸癌篩檢涵蓋率僅32.55%，其中有30人確診大腸癌，呼籲大眾定期篩檢，才能早期發現及早治療，成功降低死亡率。

她指出，根據過往數據分析，50歲以上、具腸道病史、家族史或出現不正常排便者皆屬高風險群，鼓勵這些市民踴躍篩檢，若檢測陽性，則建議民眾進一步接受大腸鏡檢查。

台北市衛生局表示，台北市12區皆有提供在家篩檢服務，希望市民多多利用，並呼籲民眾遵守防疫規定，搭乘大眾運輸配戴口罩，保持社交距離並勤洗手，也避免出入擁擠場所。

另外，針對母親節將至，醫美診所紛紛推出促銷活動及廣告，台北市衛生局醫事管理科長何叔安呼籲民眾，不要輕信廣告，而是要先與醫師妥善溝通，確實了解效果後，再選擇合適療程。

何叔安建議，民眾事前除檢視醫療院所及醫師執照外，要記得索取收據，才能降低消費風險。若不幸發生醫療糾紛，他建議，可向衛生局申請調處，藉由專業客觀第三方協助兩造和解。（編輯：李亨山）1090420