AI平台創造英語環境 盼助學生提升學習動力

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疫情時代數位學習成趨勢，有AI新創公司透過人工智慧技術推出英語學習平台軟體，平台上線後也與補教業、國中小學校進行合作，盼提升學生學習動力及興趣。（易晨智能公司提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）疫情時代數位學習成趨勢，有AI新創公司透過人工智慧技術，推出英語學習平台軟體，創造學習環境。平台上線後同時也與補教業、國中小學校進行合作，盼提升學生學習動力及興趣。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，助推AI人工智慧、5G、大數據和物聯網等數位科技崛起，遠距學習扮演重要角色，政府也提出「數位國家、智慧島嶼」發展方向，全力扶持國內數位經濟產業。

其中，AI新創公司「易晨智能公司」推出EZTalking英語學習平台軟體，應用AI技術提升英語「聽說讀」3大能力，平台上線後已累積40家補習班採用，同時也與國中小學校合作，減輕教師負擔、提升學生學習動力及興趣。

易晨智能公司執行長許永昌告訴中央社記者，人工智慧只是工具、實現的方法，如何使用技術將學英語變得有趣而不是痛苦的學習，將進行全方位推廣，讓全民快樂學英語。

睿采教育科技公司總經理陳翰鋒說，與易晨公司合作開發「MOVIETALK看電影精彩對話」平台，使用EZ Talking的演算法，協助學生馬上看馬上開口說，目前已導入宜蘭大學以及弘光科技大學等大專院校使用，讓學生能輕鬆學習。

弘光科技大學圖資長林佩蓉告訴中央社記者，MOVIETALK平台採取情境式影音學習，透過電影角色進行對話學習、練習、測驗，並依據電影片難易度分初級課程、中級課程、高階課程，適合學生語言學習。

林佩蓉表示，平台今年8月使用至今，點閱次數已超過5萬次，師生反應良好，使用過的大學生說：「看電影學英文比較有趣，也可以學到生活化的口語用法」（編輯：黃世雅）1101217